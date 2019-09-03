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3 вересня • оновлено в 11:46
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Біля кордонів Росії терміново підняли в повітря винищувачі НАТО

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У вівторок, 3 вересня, в Литві в рамках місії повітряної поліції НАТО, заступили на чергування бельгійські й данські винищувачі.

Військові Данії та Бельгії приблизно на чотири місяці змінять пілотів з Угорщини й Іспанії, повідомляє Delfi.

Відомо, що ВПС обох країн на литовській авіабазі в Шяуляї розмістять по чотири винищувачі F-16. Вже пройшла офіційна церемонія зміни контингентів. Угорці й іспанці в Литві брали участь у місії з винищувачами JAS-39 Gripen і F-18.

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Зазначимо, що місія НАТО в країнах Балтії діє з 2004 року, коли Литва, Латвія і Естонія стали членами Альянсу.

Винищувач F-16

Винищувач F-16

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 серпня винищувач НАТО F-18 спробував наблизитися до лайнера російського міністра оборони Сергія Шойгу, коли той пролітав над Балтійським морем.

Водночас в НАТО назвали "небезпечним маневром" інцидент над Балтійським морем, під час якого російський винищувач ледь не врізався в траєкторію літака Альянсу, "проганяючи" його від лайнера міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

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Місце
Литва
Теги
НАТО Росія - країна-агресор
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
И что в этом такого??
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