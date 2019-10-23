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24 жовтня • оновлено в 01:26
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У Конгресі США влаштували бійку через справу про імпічмент Трампа: розтягувала поліція

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У середу, 23 жовтня, конгресмени від Республіканської партії США зірвали виступ представниці Пентагону, яка повинна була свідчити у справі про імпічмент президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters. Лора Купер мала за закритими дверима розповісти відомі їй дані щодо розслідування демократів, однак республіканці увірвалися в приміщення.

У кімнаті для слухань розгорілася суперечка, яка переросла в зіткнення. До Конгресу довелося викликати поліцію.

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У Конгресі США влаштували бійку через імпічмент Трампа

У Конгресі США влаштували бійку через імпічмент Трампа

За даними помічника одного з конгресменів, республіканці принесли мобільні телефони в кімнату, хоча це суворо заборонено.

"Вони схвильовані. Вони намагаються зупинити це розслідування. Вони не хочуть чути сьогодні свідчення від свідка Купер. Вони знають, що буде надано більше фактів, які є абсолютно убивчими для президента Сполучених Штатів", – відреагував представник Демократичної партії Тед Ліу.

Свідчень Купер так і не давала. У зв'язку з інцидентом судовий розгляд, пов'язаний з імпічментом, було тимчасово призупинено.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, яка пройшла між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привела до початку процедури імпічменту в американців.

Трамп погодився співпрацювати зі слідством, якщо демократи допустять його представників.

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Тема
Імпічмент Трампа
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Тег
конгрес США
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Федоров Федор
Федоров Федор
Да это праздник какой то) Неужели почтенные джентльмены деградировали до уровня верховной рады?
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