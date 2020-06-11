Дослідницький комітет Республіканської партії США представив у конгрес доповідь з пропозиціями визнати Росію "країною – спонсором тероризму" і ввести нові санкції проти компаній і окремих осіб.

Як повідомляє РІА "Новости", конгресмени звинувачують Москву в підтримці Корпусу вартових ісламської революції в Ірані, рухів "Хезболлах", "Талібан" і "Руського імперського руху". У доповіді йдеться про "російську військову агресію через підручних і армії найманців".

У конгресі США Росію захотіли визнати спонсором тероризму: оприлюднено доповідь

Автори документа рекомендують накласти обмеження на компанії, пов'язані з російськими нафтогазовими проєктами, і вивести Росію з глобальної міжбанківської системи SWIFT.

Крім того, запропоновано ввести санкції проти конкретних осіб, підозрюваних у "керівництві російською пропагандою" і "пов'язаних із Кремлем олігархів". До списку зокрема увійшли російський бізнесмен Володимир Євтушенков, грузинський підприємець Бідзіна Іванішвілі та український бізнесмен і політик Віктор Медведчук, якого в доповіді назвали "проросійським олігархом".

Також конгресмени запропонували зробити питання протистояння російсікій агресії головним на всіх самітах НАТО. Автори доповіді закликають відновити програми стримування Росії в Європі й посилити військову допомогу Україні, зокрема продажем протикорабельних ракет.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сенатори США назвали Путіна диктатором і закликали терміново ввести санкції проти "Північного потоку-2".