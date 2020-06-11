Дослідницький комітет Республіканської партії США представив в Конгрес доповідь з пропозиціями визнати Росію "країною – спонсором тероризму" і ввести нові санкції проти компаній і окремих осіб.

Як повідомляє РІА "Новости " конгресмени звинувачують Москву в підтримці Корпусу вартових ісламської революції в Ірані, рухів "Хезболлах", "Талібан" і "Русского імперського руху". У доповіді говориться про "російську військову агресію через підручних і армії найманців".

У конгресі США Росію захотіли визнати спонсором тероризму: оприлюднена доповідь

Автори документа рекомендують накласти обмеження на компанії, пов'язані з російськими нафтогазовими проектами, і виключити Росію з глобальної міжбанківської системи SWIFT.

Крім того, запропоновано ввести санкції проти конкретних осіб, підозрюваних в "керівництві російською пропагандою" і "пов'язаних з Кремлем олігархів". До списку зокрема увійшли російський бізнесмен Володимир Євтушенков, грузинський підприємець Бідзіна Іванішвілі і український бізнесмен і політик Віктор Медведчук, якого в доповіді назвали "проросійським олігархом".

Також конгресмени запропонували зробити питання протистояння російськый агресії головним на всіх самітах НАТО. Автори доповіді закликають відновити програми стримування Росії в Європі і посилити військову допомогу Україні, зокрема, продажем протикорабельних ракет.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сенатори США назвали Путіна диктатором і закликали терміново ввести санкції проти "Північного потоку-2".

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