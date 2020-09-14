У Конго повідомили про новий спалах Еболи: заражені вже понад 100 осіб

У Демократичній Республіці Конго зафіксували одинадцятий масовий спалах хвороби, викликаної вірусом Ебола.

Кількість заражених перевищила сто осіб, повідомили на сторінці Всесвітньої організації охорони здоров'я Африки в Twitter.

За даними звіту про ситуацію в місті Мбандаку, на 10 вересня там зафіксовано 118 випадків захворювання. Серед них 112 – підтверджені діагнози, ще шість пацієнтів очікують результатів тесту. Померли 48 осіб, 52 хворих вилікувалися.

Лихоманка Ебола – гостре вірусне захворювання, належить до групи геморагічних лихоманок, характеризується важкою і швидкою течією, розвитком великих кровотеч і високим ризиком летального результату.

Зараження вірусом відбувається від людини до людини, найчастіше, через кров: при догляді за хворою людиною, в разі потрапляння екскрементів зараженої людини на пошкоджені ділянки шкіри, при недотриманні правил асептики, також при статевих контактах.

Захворювання починається дуже гостро і характеризується тяжким перебігом, у хворого підвищується температура тіла до 39-40°С, виникають сильні головні і м'язові болі, сухість у роті, болі в грудній клітці, лихоманка, блювота, діарея з домішкою крові в калі, амімічність лиця, запалі очі, на 5-7 добу хвороби спостерігається кореподібний висип, свербіж шкіри відсутній, виникає загальмованість і сплутаність свідомості.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, лихоманка Ебола спалахнула з новою силою на заході Демократичної Республіки Конго. Станом на 9 червня зараженими виявилися 12 осіб, шестеро померли.