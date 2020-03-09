У командувача військами США в Європі запідозрили коронавірус

Командувач сухопутними силами США в Європі, генерал Крістофер Каволі міг заразитися коронавірусом.
Як повідомив міністр армії США Райан Маккарті виданню The Hill, Каволі "міг зазнати впливу коронавірусу Covid-19 на недавній конференції".
Там з людьми, які заразилися коронавірусом, контактували кілька помічників генерала. Тому тепер вони працюють віддалено.
"Згідно з правилами Каволі та інші люди, які могли заразитися, самостійно стежать за своїм самопочуттям і працюють віддалено, виконуючи свої функції", – сказав представник Пентагону.
Крістофер Каволі
zimbio.com
Як писав OBOZREVATEL, в зв'язку зі швидкістю поширення коронавірусу загроза пандемії стає все більш реальною.
Всього коронавірусом захворіло понад 110 тисяч осіб в 104 країнах світу.
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