У командувача військами США в Європі запідозрили коронавірус

Командувач сухопутними силами США в Європі, генерал Крістофер Каволі міг заразитися коронавірусом.

Як повідомив міністр армії США Райан Маккарті виданню The Hill, Каволі "міг зазнати впливу коронавірусу Covid-19 на недавній конференції".

Там з людьми, які заразилися коронавірусом, контактували кілька помічників генерала. Тому тепер вони працюють віддалено.

"Згідно з правилами Каволі та інші люди, які могли заразитися, самостійно стежать за своїм самопочуттям і працюють віддалено, виконуючи свої функції", – сказав представник Пентагону.

Крістофер Каволі zimbio.com

Як писав OBOZREVATEL, в зв'язку зі швидкістю поширення коронавірусу загроза пандемії стає все більш реальною.

Всього коронавірусом захворіло понад 110 тисяч осіб в 104 країнах світу.

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