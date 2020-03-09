Головна Новини
10 березня • оновлено в 01:33
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

У командувача військами США в Європі запідозрили коронавірус

552
Читати матеріал російською

Командувач сухопутними силами США в Європі, генерал Крістофер Каволі міг заразитися коронавірусом.

Як повідомив міністр армії США Райан Маккарті виданню The Hill, Каволі "міг зазнати впливу коронавірусу Covid-19 на недавній конференції".

Там з людьми, які заразилися коронавірусом, контактували кілька помічників генерала. Тому тепер вони працюють віддалено.

"Згідно з правилами Каволі та інші люди, які могли заразитися, самостійно стежать за своїм самопочуттям і працюють віддалено, виконуючи свої функції", – сказав представник Пентагону.

Крістофер Каволі

Крістофер Каволі

zimbio.com

Як писав OBOZREVATEL, в зв'язку зі швидкістю поширення коронавірусу загроза пандемії стає все більш реальною.

Всього коронавірусом захворіло понад 110 тисяч осіб в 104 країнах світу.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини світу

Топпублікації

Топблоги