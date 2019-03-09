У Колумбії сталася масштабна авіакатастрофа з багатьма загиблими: перше відео

У центральній частині Колумбії в суботу, 9 березня, сталася авіакатастрофа, в результаті якої загинули як мінімум 12 осіб.

Про це повідомило агентство Caracol. Уточнюється, що смертельна НП сталася з лайнером Douglas DC-3 у департаменті Мета. Управління цивільної авіації Колумбії підтвердило, що всі, хто знаходився на борту, загинули.

Літак, що належав компанії Laser, прямував із міста Сан-Хосе-дель-Гуавьяре в місто Вільявісенсіо.

Ілюстрація. Douglas DC-3 Скріншот

Перебуваючи в районі населеного пункту Сан-Мартін, пілот повідомив диспетчерам про надзвичайну ситуацію на борту й спробував здійснити аварійну посадку, яка закінчилася невдало.

Рятувальники прибули на місце катастрофи. Що стало причиною падіння літака, поки невідомо.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, пасажирський літак авіакомпанії Turkish Airlines, що летів зі Стамбула в Москву, запросив аварійну посадку в аеропорту Одеси через НП.

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