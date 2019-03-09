|Світ
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

У Колумбії сталася масштабна авіакатастрофа з багатьма загиблими: перше відео

4.2тЧитати матеріал російською

У центральній частині Колумбії в суботу, 9 березня, сталася авіакатастрофа, в результаті якої загинули як мінімум 12 осіб.

Про це повідомило агентство Caracol. Уточнюється, що смертельна НП сталася з лайнером Douglas DC-3 у департаменті Мета. Управління цивільної авіації Колумбії підтвердило, що всі, хто знаходився на борту, загинули.

Літак, що належав компанії Laser, прямував із міста Сан-Хосе-дель-Гуавьяре в місто Вільявісенсіо.

Новини
У США літак врізався в багатоповерхівку: деталі і відео НП

Ілюстрація. Douglas DC-3

Ілюстрація. Douglas DC-3

Скріншот

Перебуваючи в районі населеного пункту Сан-Мартін, пілот повідомив диспетчерам про надзвичайну ситуацію на борту й спробував здійснити аварійну посадку, яка закінчилася невдало.

Рятувальники прибули на місце катастрофи. Що стало причиною падіння літака, поки невідомо.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, пасажирський літак авіакомпанії Turkish Airlines, що летів зі Стамбула в Москву, запросив аварійну посадку в аеропорту Одеси через НП.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Колумбія
Тег
розбився літак
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
16
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги