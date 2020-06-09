У КНДР заявили, що обривають зв'язок з Південною Кореєю

У Північній Кореї обірвуть все лінії зв'язку з Південною Кореєю і повністю припинять переговори про співпрацю.

Таке рішення прийняла Кім Е Чжон, яка є неофіційним керівником апарату лідера КНДР, повідомляє APF. Зв'язок Пхеньяна з Сеулом буде перерваний з 12:00 9 червня.

Також між Північною і Південною Кореєю будуть припинені військові і політичні зв'язки.

Кім Чен Ин РБК

"Ми прийшли до висновку, що немає необхідності сидіти обличчям до обличчя з південнокорейською владою, і немає ніяких питань для обговорення з ними, оскільки вони тільки викликали наше сум'яття", – заявили в Центральному телеграфному агентстві Кореї.

Таке рішення було прийнято після загрози, що виходять від активістів, які розсилають листівки з критикою Кім Чен Ина через кордон.

Раніше OBOZREVATEL писав, що сестра північнокорейського диктатора Кім Чен Ина пригрозила Південній Кореї імовірним розривом угоди від 2018 року, яка стосується військової сфери.