У КНДР заявили, що обривають зв'язок з Південною Кореєю

Карина Бондаренко Світ 05:29, 9.06.2020

У Північній Кореї обірвуть все лінії зв'язку з Південною Кореєю і повністю припинять переговори про співпрацю.

Таке рішення прийняла Кім Е Чжон, яка є неофіційним керівником апарату лідера КНДР, повідомляє APF. Зв'язок Пхеньяна з Сеулом буде перерваний з 12:00 9 червня.

Також між Північною і Південною Кореєю будуть припинені військові і політичні зв'язки.

Кім Чен Ин
РБК

"Ми прийшли до висновку, що немає необхідності сидіти обличчям до обличчя з південнокорейською владою, і немає ніяких питань для обговорення з ними, оскільки вони тільки викликали наше сум'яття", – заявили в Центральному телеграфному агентстві Кореї.

Таке рішення було прийнято після загрози, що виходять від активістів, які розсилають листівки з критикою Кім Чен Ина через кордон.

Раніше OBOZREVATEL писав, що сестра північнокорейського диктатора Кім Чен Ина пригрозила Південній Кореї імовірним розривом угоди від 2018 року, яка стосується військової сфери.

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