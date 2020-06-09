Головна Новини
9 червня • оновлено в 05:57
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

У КНДР заявили, що обривають зв'язок з Південною Кореєю

1.7т
Читати матеріал російською

У Північній Кореї обірвуть все лінії зв'язку з Південною Кореєю і повністю припинять переговори про співпрацю.

Таке рішення прийняла Кім Е Чжон, яка є неофіційним керівником апарату лідера КНДР, повідомляє APF. Зв'язок Пхеньяна з Сеулом буде перерваний з 12:00 9 червня.

Також між Північною і Південною Кореєю будуть припинені військові і політичні зв'язки.

Кім Чен Ин

Кім Чен Ин

РБК

"Ми прийшли до висновку, що немає необхідності сидіти обличчям до обличчя з південнокорейською владою, і немає ніяких питань для обговорення з ними, оскільки вони тільки викликали наше сум'яття", – заявили в Центральному телеграфному агентстві Кореї.

Таке рішення було прийнято після загрози, що виходять від активістів, які розсилають листівки з критикою Кім Чен Ина через кордон.

Раніше OBOZREVATEL писав, що сестра північнокорейського диктатора Кім Чен Ина пригрозила Південній Кореї імовірним розривом угоди від 2018 року, яка стосується військової сфери.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Карина Бондаренко
Особа
Кім Чен Ин
Місце
Північна Корея
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 27 462.

    Вилікувалися:12 195. Померли: 797.

  • У світі захворіли більше 7,1 млн осіб, загинули – більше 407 тисяч.

  • У ВООЗ заявили, що ситуація з пандемією коронавірусу в Європі поліпшується, проте в цілому в світі вона стає все гірше.

  • МОЗ назвав регіони України, які не готові до ослаблення карантину.

  • Вчені з'ясували, що кожен п'ятий заражений COVID-19 є суперпоширювачем.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги