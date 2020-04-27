У КНДР заявили, що Кім Чен Ин не хворий, а "працює з документами"
У Північній Кореї спростували важкий стан або навіть смерть лідера Кім Чен Ина, запевнивши, що він "працює з документами".
Свіже повідомлення з'явилося вранці в понеділок, 27 квітня, в центральній газеті народної республіки "Нодон сінмун". Саме тому, запевнили журналісти, глава КНДР не з'являється на публіці.
Крім того, Кім Чен Ин нібито направив послання з подякою будівельникам туристичної зони на східному узбережжі Вонсан-Кальма. При цьому, коли він це зробив, не вказано. "Кім Чен Ин подякував робітникам, які взяли активну участь у будівництві прибережного туристичного району Вонсан-Кальма", – сказано в статті.
Примітно, що нових фото лідера, які могли б пролити світло на ситуацію, в матеріалі не опублікували.
Нагадаємо, 26 квітня Національна радіокомпанія КНДР показала відео з диктатором Кім Чен Ином, проте дату запису не уточнила.
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