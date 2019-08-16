У КНДР запустили нові невідомі ракети: перші деталі

У Північній Кореї пройшов запуск двох ракет невідомого типу в напрямку Японського моря.

Вони були запущені в північнокорейському міста Токчхон, передає агентство "Ренхап" з посиланням на південнокорейське військове командування.

Більше жодних деталей Об'єднаний комітет начальників штабів не повідомив. Невідомі тип, дальність і максимальна висота польоту ракети.

Відзначається, що за повідомленням метеорологів, радіаційний фон у риморському краї Росії, що межує з КНДР, складає 12-13 мкР/год – цей показник відповідає нормі.

КНДР

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 серпня КНДР знову запустила дві балістичні ракети малої дальності у свого східного узбережжя.

Також 31 липня в районі узбережжя Японського моря були запущені нові балістичні ракети КНДР малого радіусу дії.

В Євросоюзі повідомили, що КНДР запусками балістичних ракет малої дальності підриває міжнародну роботу по зміцненню довіри і встановлення міцного миру на півострові.

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