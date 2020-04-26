У КНДР показали відео з Кім Чен Ином на тлі чуток про смерть диктатора
У неділю, 26 квітня, Національна радіокомпанія КНДР показала відео з диктатором Кім Чен Ином.
На тлі чуток про важкий стан Кіма й навіть його можливу смерть були опубліковані кадри робочого візиту правителя в місто Самджіон.
Справжнє це відео чи ж "архівне" – невідомо.
Сам Кім Чен Ин на кадрах має досить бадьорий та усміхнений вигляд, активно спілкується з робітниками.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:
Розвідка США почала серйозну негласну перевірку інформації про те, що лідер КНДР Кім Чен Ин перебуває у важкому стані в реанімації після хірургічного втручання.
У мережі почали обговорювати інформацію про те, що лідер КНДР, імовірно, помер.
Представники уряду Північної Кореї 21 квітня заявили, що їм невідомо про будь-які ознаки погіршання здоров'я Кім Чен Ина.
Офіційне ЗМІ Північної Кореї пояснило зникнення диктатора "глибокою медитацією".
Кім Е Чжон, молодша сестра Кім Чен Ина, може замінити брата в разі його смерті.
Президент США Дональд Трамп заявив, що нічого не знає про важкий стан Кім Чен Ина, однак якщо це так – бажає йому якнайшвидшого одужання.
Нещодавно японське видання Shukan Gendai написало, що диктатор КНДР Кім Чен Ин нібито перебуває у вегетативному стані після операції на серці.
У Північній Кореї відреагували на гучні чутки про нібито смерть лідера країни Кім Чен Ина після невдалої операції на серці, заявивши, що вони не мають під собою жодних підстав.
У Південній Кореї напередодні також кинули світло на зникнення Кім Чен Ина, заявивши, що той нібито живий і здоровий.