У КНДР показали відео з Кім Чен Ином на тлі чуток про смерть диктатора

Кирило Лютий Світ 16:31, 26.04.2020 Оновлено: 17:38, 26.04.2020

У неділю, 26 квітня, Національна радіокомпанія КНДР показала відео з диктатором Кім Чен Ином.

На тлі чуток про важкий стан Кіма й навіть його можливу смерть були опубліковані кадри робочого візиту правителя в місто Самджіон.

Справжнє це відео чи ж "архівне" – невідомо.

Сам Кім Чен Ин на кадрах має досить бадьорий та усміхнений вигляд, активно спілкується з робітниками.

Кім Чен Ин
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