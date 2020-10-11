У КНДР показали нову балістичну ракету: що про неї говорять експерти

Північна Корея, можливо, досягла успіху в поліпшенні бойових можливостей своєї нової міжконтинентальної балістичної ракети.

Таке припущення зробив доцент Дослідницького центру передової науки й технології Токійського університету Коїдзумі Ю. Його слова цитує NHK.

"Можна стверджувати, що нова міжконтинентальна балістична ракета Північної Кореї є однією з найбільших у світі. Я думаю, що вона може мати декілька боєголовок. Якщо одна ракета несе заряд із двох або трьох боєголовок, їх буде складно перехопити", – заявив він.

Коїдзумі зазначив, що, ймовірно, представники північнокорейської влади думають, нібито в них буде "певний рівень ядерного стримування проти США".

Експерт наголосив, що нині в центрі уваги перебуває питання – чи здійснить КНДР випробувальний пуск вказаної ракети.

Водночас росЗМІ заявили, що балістичною ракетою КНДР зацікавився Пентагон. Зокрема, у Міністерстві оборони РФ зазначили: США в курсі повідомлень про демонстрацію нових озброєнь на північнокорейському параді, а представники Пентагону нібито попередили, що Штати вже "проводять аналіз ситуації з КНДР спільно із союзниками в цьому регіоні".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні на урочистих заходах у Північній Кореї, присвячених 75-річчю заснування її Трудової партії, було продемонстровано ракету КНДР. Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин побажав Південній Кореї якнайшвидшого подолання кризи через COVID-19, після чого "народи двох країн знову візьмуться за руки".