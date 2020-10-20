У Китай "повернувся" коронавірус: за добу виявили десятки хворих

За минулу добу, 19 жовтня, у Китаї виявили 43 заражених коронавірусом.

Із них 19 "активних" і 24 безсимптомні хворі, повідомляє RT з посиланням на дані Державного комітету з питань охорони здоров'я КНР.

Відзначається, що всі нові випадки COVID-19 є привізними. Загальна кількість заражених з початку пандемії в Китаї перевищила 87,5 тисяч осіб (85,7 – згідно з даними онлайн-лічильника Worldometers).

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, український інфекціоніст Ольга Голубовська назвала пандемію коронавірусу – найстрашнішою хворобою в її практиці і декількох поколіннях лікарів. Вона заявила, що востаннє лікарі бачили подібне під час пандемії іспанського грипу в 1918-1919 роках.