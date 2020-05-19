У Китай повернувся COVID-19: статистика щодо коронавірусу на 19 травня. Постійно оновлюється

У Китаї знову почали фіксувати нові випадки зараження коронавірусом (COVID-19). Станом на ранок, 19 травня, в країні зареєстрували шість нових випадків, усього – 82 960.

У світі лідером антирейтингу за кількістю хворих залишається США – майже 1,6 млн, Росія – 291 тисяча Іспанія – 278 тисяч.

OBOZREVATEL непреривно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 18 616 осіб. Померли 535 пацієнтів, одужали – 5 276.

Велику кількість нових летальних випадків зафіксували у Мексиці, Болівії та Панамі.

Медики з'ясували, що перші пацієнти з ознаками викликається новим типом коронавірусу захворювання легенів могли з'явитися у Франції ще в листопаді 2019 року.

Головне за 19 травня:

04:10 – У Єгипті 18 готелів отримали сертифікати безпеки, які дають можливість відновити роботу, але з певними обмеженнями.

03:56 – У Москві за добу помер ще 71 пацієнт з коронавірусів, загальне число жертв пандемії в столиці РФ – 1651. За минулу добу в місті померли 77 інфікованих.

02:13 – Український анестезіолог зізнався: в роботі з інфікованими COVID-19 його найбільше вражають смерті молодих пацієнтів.

01:05 – Лікарі розповіли про симптоми дитячої хвороби, що нагадує синдром Кавасакі, яку почали масово виявляти на тлі пандемії.

00:00 – Дональд Трамп назвав Всесвітню організацію охорони здоров'я маріонеткою, заявивши, що та виконує прохання Китаю.