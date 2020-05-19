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19 травня • оновлено в 06:00
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У Китай повернувся COVID-19: статистика щодо коронавірусу на 19 травня. Постійно оновлюється

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У Китаї знову почали фіксувати нові випадки зараження коронавірусом (COVID-19). Станом на ранок, 19 травня, в країні зареєстрували шість нових випадків, усього – 82 960.

У світі лідером антирейтингу за кількістю хворих залишається США – майже 1,6 млн, Росія – 291 тисяча Іспанія – 278 тисяч.

OBOZREVATEL непреривно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

У Китай повернувся COVID-19: статистика щодо коронавірусу на 19 травня. Оновлюється
У Китай повернувся COVID-19: статистика щодо коронавірусу на 19 травня. Оновлюється

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні COVID-19 заразилися 18 616 осіб. Померли 535 пацієнтів, одужали – 5 276.

  • Велику кількість нових летальних випадків зафіксували у Мексиці, Болівії та Панамі.

  • Медики з'ясували, що перші пацієнти з ознаками викликається новим типом коронавірусу захворювання легенів могли з'явитися у Франції ще в листопаді 2019 року.

У Китай повернувся COVID-19: статистика щодо коронавірусу на 19 травня. Оновлюється
У Китай повернувся COVID-19: статистика щодо коронавірусу на 19 травня. Оновлюється

Головне за 19 травня:

04:10 – У Єгипті 18 готелів отримали сертифікати безпеки, які дають можливість відновити роботу, але з певними обмеженнями.

03:56 – У Москві за добу помер ще 71 пацієнт з коронавірусів, загальне число жертв пандемії в столиці РФ – 1651. За минулу добу в місті померли 77 інфікованих.

02:13 – Український анестезіолог зізнався: в роботі з інфікованими COVID-19 його найбільше вражають смерті молодих пацієнтів.

01:05 – Лікарі розповіли про симптоми дитячої хвороби, що нагадує синдром Кавасакі, яку почали масово виявляти на тлі пандемії.

00:00 – Дональд Трамп назвав Всесвітню організацію охорони здоров'я маріонеткою, заявивши, що та виконує прохання Китаю.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
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Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 18 616.

    Вилікувалися: 5276. Померли: 535.

  • У світі захворіли понад 4,8 млн осіб, загинули – понад 318 тисяч.

  • Рекорд за два місяці: в Італії добова кількість загиблих від COVID-19 впала нижче 100.

  • В Ізраїлі винайшли диво-маску, що дозволяє їсти і пити, не знімаючи її.

  • Море, річка або басейн: лікарка назвала найнебезпечнішу водойму для зараження COVID-19.

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