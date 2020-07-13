У Китаї зняли на відео триметрову істоту під водою

У китайській провінції Хенань було виявлено плаваючу в озері непізнану істоту довжиною близько 3 метрів.

Як пише Daily Mail, очевидці зняли підводного монстра на відео (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На записі істота плаває у водоймі, майже над поверхнею води. Один з глядачів при її вигляді закричав: "Твою ж мать!".

За однією з гіпотез користувачів, на відео потрапив крокодил або американський вуж. Інші переконані, що так званим монстром виявився косяк риб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителю Польщі вдалося зняти на відео загадкову істоту в лісі, яка видавала вночі моторошні крики.

У США жінка зняла на відео ящірку з "людськими" руками.