У Китаї зняли на відео триметрову істоту під водою

Світ 02:20, 14.07.2020

У китайській провінції Хенань було виявлено плаваючу в озері непізнану істоту довжиною близько 3 метрів.

Як пише Daily Mail, очевидці зняли підводного монстра на відео (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На записі істота плаває у водоймі, майже над поверхнею води. Один з глядачів при її вигляді закричав: "Твою ж мать!".

За однією з гіпотез користувачів, на відео потрапив крокодил або американський вуж. Інші переконані, що так званим монстром виявився косяк риб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителю Польщі вдалося зняти на відео загадкову істоту в лісі, яка видавала вночі моторошні крики.

У США жінка зняла на відео ящірку з "людськими" руками.

Коментувати
Світ

Дивіться також

В Україні чоловіка судили через неправильно одягнену маску і відсутність рукавичок

У Чернівцях поліцейські жорстко затримали пенсіонера за стихійну торгівлю: відео обурило українців

Автомобіль чоловіка, який влаштував смертельну ДТП під Києвом, виявився у розшуку

Комунальникам дадуть доступ до квартир українців: як "слуги народу" хочуть змінити правила

Зеленский и СН, которые отменили уголовку за пьянство за рулем – убийцы