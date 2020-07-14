У Китаї зняли на відео триметрову істоту під водою
Триметрова істота в озері потрапила на відео.
У китайській провінції Хенань було виявлено плаваючу в озері непізнану істоту довжиною близько 3 метрів.
Як пише Daily Mail, очевидці зняли підводного монстра на відео (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
На записі істота плаває у водоймі, майже над поверхнею води. Один з глядачів при її вигляді закричав: "Твою ж мать!".
За однією з гіпотез користувачів, на відео потрапив крокодил або американський вуж. Інші переконані, що так званим монстром виявився косяк риб.
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