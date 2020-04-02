У Китаї знову ввели карантин через другу хвилю коронавірусу

В окрузі Цзя китайської провінції Хенань оголосили про заборону на в'їзд і пересування людей після декількох нових випадків виявлення коронавірусу COVID-19.

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Як пише Daily Mail, тести трьох місцевих лікарів дали позитивний результат на коронавірус, незважаючи на відсутність у них будь-яких симптомів.

На дорогах в окрузі Цзя встановили блокпости

Влада закрила в'їзд і виїзд з округу, в якому проживає близько 570 тис. осіб, а також зупинили рух громадського транспорту і таксі.

Крім того, жителям не дозволяється залишати свої будинки для виходу на роботу, якщо у них немає дозволу.

Хенань є третьою за чисельністю населення (понад 109 млн осіб) провінцією материкового Китаю.

Як писав OBOZREVATEL, 29 березня китайська влада заявила, що поширення коронавірусу всередині країни в цілому вдалося зупинити.

30 березня в Китаї не зафіксували жодного випадку смерті від COVID-19 і не виявили нових хворих.

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