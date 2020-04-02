Головна Новини
2 квітня • оновлено в 16:01
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

У Китаї знову почали їсти кажанів, від яких пішов коронавірус

1.4т
Читати матеріал російською

У Китаї після початку зняття карантинних заходів через коронавірус COVID-19 на ринках знову почали торгувати кажанами та іншими дикими тваринами.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Великий ринок відкрився на в місті Гуйлінь на південному заході Китаю, пише Daily Mail.

Видання відзначає, що ринок виглядає також як і до введення карантину. Продавці виставили клітки з тваринами, по підлозі розтікаються калюжі крові від оббілованих туш. Прямо на ринку подають традиційне китайське блюдо зі свіжого м'яса собак і котів.

Ринок в Китаї

Ринок в Китаї

Daily Mai

"Всі тут вважають, що спалах епідемії закінчився, і більше не потрібно хвилюватися. Для них це просто чужа проблема", – йдеться в публікації.

Аналогічний ринок заробив в місті Дунгуань на півдні Китаю. Однак там тепер з'явилася охорона, яка забороняє фотографувати те, що відбувається на базарі.

Ринок в Китаї

Ринок в Китаї

Daily Mai

Ринок в Китаї

Ринок в Китаї

Daily Mai

Нагадаємо, що новий коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, має всі ознаки виникнення в природі, а не в лабораторії.

Крім того вчені знайшли переносника коронавірусу між людиною і твариною.

Раніше МОЗ України спростував фейк про походження коронавірусу – нібито вчені з'ясували, що летюча миша інфікована курку, яку потім хтось купив на ринку в китайському місті Ухань, а далі люди передавали інфекцію один одному.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірусом заразилися по всьому світу вже більше 935 тисяч чоловік.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
0
Смішно
0
Цікаво
7
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 804.

    Вилікувалися: 13. Померли: 20.

  • У всьому світі захворіли понад 950 тисяч осіб, з яких померли понад 48 тисяч.

  • У Китаї знову ввели карантин через другу хвилю коронавірусу.

  • МОЗ звернувся до українців старше 50-ти років з попередженням через пандемію коронавірусу.

  • Інфекціоніст попередила, що коронавірус різко прискорився в Україні.

  • Іспанія побила антирекорд за кількістю загиблих через COVID-19: майже тисяча за добу.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги