У Китаї знову почали їсти кажанів, від яких пішов коронавірус

У Китаї після початку зняття карантинних заходів через коронавірус COVID-19 на ринках знову почали торгувати кажанами та іншими дикими тваринами.

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Великий ринок відкрився на в місті Гуйлінь на південному заході Китаю, пише Daily Mail.

Видання відзначає, що ринок виглядає також як і до введення карантину. Продавці виставили клітки з тваринами, по підлозі розтікаються калюжі крові від оббілованих туш. Прямо на ринку подають традиційне китайське блюдо зі свіжого м'яса собак і котів.

Ринок в Китаї Daily Mai

"Всі тут вважають, що спалах епідемії закінчився, і більше не потрібно хвилюватися. Для них це просто чужа проблема", – йдеться в публікації.

Аналогічний ринок заробив в місті Дунгуань на півдні Китаю. Однак там тепер з'явилася охорона, яка забороняє фотографувати те, що відбувається на базарі.

Ринок в Китаї Daily Mai

Ринок в Китаї Daily Mai

Нагадаємо, що новий коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, має всі ознаки виникнення в природі, а не в лабораторії.

Крім того вчені знайшли переносника коронавірусу між людиною і твариною.

Раніше МОЗ України спростував фейк про походження коронавірусу – нібито вчені з'ясували, що летюча миша інфікована курку, яку потім хтось купив на ринку в китайському місті Ухань, а далі люди передавали інфекцію один одному.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірусом заразилися по всьому світу вже більше 935 тисяч чоловік.

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