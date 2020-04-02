У Китаї знову почали їсти кажанів, від яких пішов коронавірус

У Китаї після початку зняття карантинних заходів через коронавірус COVID-19 на ринках знову почали торгувати кажанами та іншими дикими тваринами.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Великий ринок відкрився на в місті Гуйлінь на південному заході Китаю, пише Daily Mail.
Видання відзначає, що ринок виглядає також як і до введення карантину. Продавці виставили клітки з тваринами, по підлозі розтікаються калюжі крові від оббілованих туш. Прямо на ринку подають традиційне китайське блюдо зі свіжого м'яса собак і котів.
Ринок в Китаї
Daily Mai
"Всі тут вважають, що спалах епідемії закінчився, і більше не потрібно хвилюватися. Для них це просто чужа проблема", – йдеться в публікації.
Аналогічний ринок заробив в місті Дунгуань на півдні Китаю. Однак там тепер з'явилася охорона, яка забороняє фотографувати те, що відбувається на базарі.
Ринок в Китаї
Daily Mai
Ринок в Китаї
Daily Mai
Нагадаємо, що новий коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, має всі ознаки виникнення в природі, а не в лабораторії.
Крім того вчені знайшли переносника коронавірусу між людиною і твариною.
Раніше МОЗ України спростував фейк про походження коронавірусу – нібито вчені з'ясували, що летюча миша інфікована курку, яку потім хтось купив на ринку в китайському місті Ухань, а далі люди передавали інфекцію один одному.
Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірусом заразилися по всьому світу вже більше 935 тисяч чоловік.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".