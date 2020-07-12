У Китаї знайшли "ключ" до високої смертності від COVID-19: статистика на 12 липня. Постійно оновлюється

Вікторія Довгань Світ 07:42, 12.07.2020 Оновлено: 08:59, 12.07.2020

Станом на ранок 12 липня коронавірус у світі вразив 12,8 млн осіб, з яких 567,6 тисяч померли, а 7,4 млн вдалося видужати. За минулу добу було зафіксовано 214,7 тисяч нових випадків хвороби, що на 9 тис. менше, ніж днем раніше, коли був встановлений антирекорд.

У трійку антилідерів країн з найбільшою кількістю інфікованих як і раніше входять США (3,3 млн), Бразилія (1,8 млн) і Індія (850 тисяч). Тим часом китайські вчені дійшли висновку, що високий рівень цукру в крові подвоює ймовірність смерті від важких форм COVID-19.

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Ситуація з коронавірусом у світі
Worldometers
Країни-антилідерки
Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

Епідеміологічна обстановка
РНБО
Статистика коронавірусу по Україні
РНБО

Головне за 12 липня:

07:26 – Президент США Дональд Трамп вперше за весь час пандемії одягнув захисну маску. Це відбулося під час візиту до військового госпіталю.

Трамп вперше одягнув маску
Скріншот відео

07:24 – У Росії заявили, що успішно завершили клінічні випробування "першої в світі вакцини від COVID-19.

07:22 – За даними університету Хопкінса, станом на 12 липня у всьому світі від коронавірусу померли 564 485 осіб, а заразилися 12 681 472. Список країн-антилідерів за рівнем смертності і захворюваності виглядає так:

  • США 134 777/3 245 158

  • Бразилія 71 469/1 839 850

  • Британія 44 883/290 502

  • Італія 34 945/242 827

  • Мексика 34 730/295 268

  • Франція 30 007/208 015

  • Іспанія 28 403/253 908

  • Індія 22 123/820 916

  • Іран 12 635/255 117

  • Перу 11 682/322 710

  • Росія 11 188/719 449

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