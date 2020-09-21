У Китаї знайшли COVID-19 на упаковці морепродуктів з Росії

Карина Бондаренко Світ 05:47, 21.09.2020

У Китаї коронавірусну інфекцію виявили на упаковці з замороженими кальмарами з Росії.

Про це повідомили в Центрі з контролю і профілактики захворювань у китайській провінції Цзілінь, передає Xinhua.

COVID-19 виявили під час стандартної перевірки товарів в столиці провінції – місті Чанчунь. Всіх, хто контактував з упаковкою морепродуктів, відправили на двотижневий карантин.

Людей, які могли купити заражену продукцію з Росії, влада попросила пройти тест на коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, уряд Китаю стурбований тим, що коронавірус може поширюватися через імпортну їжу. Вірус SARS-CoV-2 виявили на зовнішній упаковці відправлення, тоді як у внутрішній упаковці і креветках ознак вірусу не було.

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