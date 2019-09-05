Новини Реклама
5 вересня • оновлено в 03:40
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

У Китаї змія проковтнула 40-кілограмову козу: в мережу потрапило моторошне відео

532 Читати матеріал російською

У Китаї жителі провінції Фуцзянь дістали труп 40-кілограмової кози зі шлунка чотириметрового пітона.

Про це написала Lenta.ru з посиланням на газету Daily Mirror. Фермер із прізвищем Яо заявив, що з початку року він втратив 20 кіз (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, чоловік шукав зниклу тварину і виявив біля ферми величезного пітона.

У Китаї змія проковтнула 40-кілограмову козу

У Китаї змія проковтнула 40-кілограмову козу

Скріншот

"Його живіт був так роздутий. Я одразу зрозумів, що він з'їв одну з моїх кіз", – пояснив фермер.

Новини
В Кении гигантский питон проглотил гиену на глазах у туристов: жуткое видео

Яо покликав на допомогу лісників і місцевих жителів, які підняли хвіст пітона на гірку, щоб змії було легше виплюнути козу. На це пітону знадобилося близько години.

У результаті його відвезли до притулку для диких тварин Anxi Temporary Wild Animal Shelter. З часом змію планують випустити в природне місце існування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Республіці Гана в Західній Африці фермер убив гігантського пітона, який напав на його маленьку дочку.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Китай
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel