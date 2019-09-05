У Китаї змія проковтнула 40-кілограмову козу: в мережу потрапило моторошне відео

У Китаї жителі провінції Фуцзянь дістали труп 40-кілограмової кози зі шлунка чотириметрового пітона.

Про це написала Lenta.ru з посиланням на газету Daily Mirror. Фермер із прізвищем Яо заявив, що з початку року він втратив 20 кіз (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, чоловік шукав зниклу тварину і виявив біля ферми величезного пітона.

У Китаї змія проковтнула 40-кілограмову козу Скріншот

"Його живіт був так роздутий. Я одразу зрозумів, що він з'їв одну з моїх кіз", – пояснив фермер.

Яо покликав на допомогу лісників і місцевих жителів, які підняли хвіст пітона на гірку, щоб змії було легше виплюнути козу. На це пітону знадобилося близько години.

У результаті його відвезли до притулку для диких тварин Anxi Temporary Wild Animal Shelter. З часом змію планують випустити в природне місце існування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Республіці Гана в Західній Африці фермер убив гігантського пітона, який напав на його маленьку дочку.

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