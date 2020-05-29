У Китаї зізналися, що коронавірус пішов не з ринку Уханя
У Китаї провели дослідження, яке показало, що тварини не могли бути проміжним господарем коронавірусу, тому пандемія нібито не могла розпочатися з ринку морепродуктів в Ухані.
Такого висновку дійшов китайський Центр з контролю і профілактики захворювань, передає Science Alert. Так, зразки, зібрані у тварин на ринку, дали негативний результат на коронавірус, тож вони, як стверджують учені, не могли заразити покупців і бути проміжним господарем вірусу.
За словами директору Центру, який проводив дослідження, Гао Фу, уханський ринок нібито став "однією з жертв".
Як зазначається, дедалі більше досліджень підтверджують висновок Центру. Учені припускають, що вірус циркулював в Ухані до того, як були зареєстровані перші випадки. Опубліковані в січні дослідження показали, що перша людина з позитивним результат на коронавірус, ймовірно, інфікувалася близько 1 грудня, а симптоми з'явилися 8 грудня.
У Китай, де почався спалах коронавірусу COVID-19, для вивчення його походження поїде спеціальна місія Всесвітньої організації охорони здоров'я. Терміни відвідування місії поки організація не називає.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Держсекретар США Майк Помпео заявляв, що влада США впевнена в тому, що коронавірус виник в Ухані, а керівництво Китаю приховує частину інформації про хворобу.
Помпео також говорив, що Китай повинен переконатися в дотриманні заходів безпеки у всіх лабораторіях країни, де зберігаються віруси.
Про те, що Пекін продовжує приховувати інформацію про коронавіруси, говорив і глава Пентагону Марк Еспер.
3 травня Помпео заявив, що Вашингтон має достатньо доказів того, що коронавірус COVID-19 почав поширюватися по світу з лабораторії в місті Ухань (Китай).
А в звіті розвідки Міністерства внутрішньої безпеки США за 1 травня з'явилася інформація про те, що Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу в країні та інформацію про те, наскільки хвороба заразна, щоб встигнути запастися медикаментами, необхідними для боротьби з COVID-19.
Незважаючи на заяви президента США Дональда Трампа про витік коронавірусу з китайської лабораторії, в Пентагоні запевнили, що не знають, звідки він взявся.
Держсекретар США Майк Помпео теж запевнив, що американська влада не знайшла підтвердження того, що новий тип коронавірусу COVID-19 походить із лабораторії в китайському місті Ухань.
Президент США Дональд Трамп сказав, що угода з Китаєм, яка закінчила торговельну війну, тепер має другорядне значення. Зате американський уряд може ввести нові мита проти Китаю через його роль у поширенні коронавірусу.
Незабаром американський лідер заявив, що не вірить, ніби Китай міг навмисно почати поширення коронавірусу. Ймовірно, додав він, це трапилося через "некомпетентність".