У Китаї зі скандалом закрили генконсульство США

В адміністративному центрі китайської провінції Сичуань місті Ченду офіційно припинило роботу генеральне консульство США.

Як іеться на офіційному сайті міністерства закордонних справ Китаю, 27 липня о 10:00 (05:00 за Києвом) генконсульство США в Ченду закрито на вимогу китайської сторони.

Представники влади Китаю ввійшли в будівлю диппредставництва і спустили американський прапор перед генконсульством (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Причиною закриття Китай називає той факт, що 21 липня американська сторона в односторонньому порядку раптово зажадала, щоб китайська сторона закрила генеральне консульство в Г'юстоні, "грубо порушивши основні норми міжнародного права та міжнародних відносин і відповідні положення консульського договору між США і Китаєм".

"Вищезазначені ініціативи китайської сторони є виправданою і необхідною реакцією на необґрунтовані дії Сполучених Штатів відповідно до основних норм міжнародного права і міжнародних відносин, а також до дипломатичної практики", – підкреслило МЗС Китаю.

При цьому було зазначено, що відповідальність за ситуацію, що склалася у відносинах між Китаєм і США, лежить виключно на американській стороні.

Як писав OBOZREVATEL, в Г'юстоні (штат Техас) генконсульство Китаю палило секретні документи і влаштувало пожежу. Після події США зажадали від Китаю протягом 72 годин закрити диппредставництво.