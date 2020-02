"Плювалася інфекцією!" У Китаї жінку звинуватили в "поширенні" коронавірусу

У китайському місті Ухань правоохоронці затримали жінку після того, як з'ясувалося, що вона плювала на дверні ручки своїх сусідів, нібито намагаючись у такий спосіб заразити їх коронавірусом 2019 nCoV.

Про дивний інцидент повідомляє Daily Mail. Зі свого боку "потерпілі" мешканці надали докази "злочину" китаянки, показавши відео з камер спостереження (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, як жінка крадькома ходить по коридору між сусідськими квартирами і нахиляється до дверей. Коли вона повернула за ріг, то продовжувала озиратися, немов боячись бути поміченою. Декілька мешканців спіймали її за такою поведінкою, підкресливши, що це було майже о 10-ій вечора, та викликали поліцію.

Щоправда видання підкреслює, що десяткам мешканців у цьому будинку встановили діагноз коронавірусу до того, як жінка "спеціально розповсюдила" в ньому свою слину.

Зокрема там смертельною хворобою заразилися більше 30 людей, ще у понад 90 виявили лихоманку. Житловий комплекс помістили під суворий карантин, а деякі пацієнти перебували в ізоляції у своїх квартирах.

За даними ЗМІ, поліція розслідує цю справу. Хоча до цих пір залишається нез'ясованим, заразилася чи сама жінка вірусом, який вбив уже понад тисячу людей у всьому світі.

