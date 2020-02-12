"Плювалася інфекцією!" У Китаї жінку звинуватили в "поширенні" коронавірусу

У китайському місті Ухань правоохоронці затримали жінку після того, як з'ясувалося, що вона плювала на дверні ручки своїх сусідів, нібито намагаючись у такий спосіб заразити їх коронавірусом 2019 nCoV.

Про дивний інцидент повідомляє Daily Mail. Зі свого боку "потерпілі" мешканці надали докази "злочину" китаянки, показавши відео з камер спостереження (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, як жінка крадькома ходить по коридору між сусідськими квартирами і нахиляється до дверей. Коли вона повернула за ріг, то продовжувала озиратися, немов боячись бути поміченою. Декілька мешканців спіймали її за такою поведінкою, підкресливши, що це було майже о 10-ій вечора, та викликали поліцію.

У Китаї поліція затримала жінку за "поширення" коронавірусу

Щоправда видання підкреслює, що десяткам мешканців у цьому будинку встановили діагноз коронавірусу до того, як жінка "спеціально розповсюдила" в ньому свою слину.

Зокрема там смертельною хворобою заразилися більше 30 людей, ще у понад 90 виявили лихоманку. Житловий комплекс помістили під суворий карантин, а деякі пацієнти перебували в ізоляції у своїх квартирах.

Китаянка "обплювала" ручки на дверях сусідів dailymail.co.uk

За даними ЗМІ, поліція розслідує цю справу. Хоча до цих пір залишається нез'ясованим, заразилася чи сама жінка вірусом, який вбив уже понад тисячу людей у всьому світі.

Китаянка "обплювала" ручки на дверях сусідів dailymail.co.uk

Wuhan woman 'deliberately SPITS at neighbours' doorknobs 'as her building is ravaged by coronavirus https://t.co/TIvTUWOZMY - Daily Mail Online (@MailOnline) February 10, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, в китайському місті Тяньцзінь місцевого жителя заарештували за поширення неправдивих даних про смертельний коронавірус. Ще з 24 китайцями провели профілактичну бесіду.

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