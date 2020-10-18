У Китаї заявили про передачу COVID-19 через заморожені продукти

У місті Циндао провінції Шаньдун (Китай) вперше виявили сліди коронавірусу (COVID-19) на упаковці замороженій продукції.

Про це йдеться в звіті Центру по контролю і профілактиці захворювань КНР за 17 жовтня. Зразки вірусу знайшли в ході розслідування причин локального займання в місті.

"Виявлення живого коронавірусу на упаковці заморожених продуктів в Циндао – це перший випадок, коли за межами лабораторії було підтверджено, що при особливих умовах коронавірус може зберігатися на упаковці продукції протягом тривалого часу", – відмічено в інформації.

У відомстві додали, що після цього випадку не виключають ймовірність передачі коронавірусу через "міжнародний холодильний ланцюг".

"За певних умов існує ризик зараження співробітників, що працюють з замороженими продуктами", – пояснили в Центрі.

Відомство попередило, що людям, які працюють з замороженими продуктами, необхідно уникати прямого контакту з продукцією, носити спецодяг, не торкатися до рота, носа і очей під час роботи, мити руки і проводити дезінфекцію відразу після роботи, а також регулярно проходити тестування на COVID- 19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені заявили, що COVID-19 має здатність проникати в очі та викликати серйозні ускладнення.