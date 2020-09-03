У Китаї затримали вчительку-вбивцю, яка викрадала і грабувала людей: ховалася 20 років

Ольга Ліпич Світ 02:30, 4.09.2020

У провінції Цзянси в Китаї правоохоронці почали судове переслідування серійної вбивці Лао Жунчжі, яка 20 років була в бігах і ховалася від правосуддя.

Про це повідомляє AsiaOne. У 1993 році 19-річна Лао, яка працювала вчителькою в початковій школі в Цзянси, познайомилася з Фа Цзиіном, який на той час відсидів вісім років за пограбування. Вони стали коханцями і протягом кількох років грабували, вбивали і викрадали людей разом.

Після двох вбивств в 1999 році китайській поліції вдалося вийти на їхній слід. Фа схопили в місті Хефей, де парочка знімала будинок. Він потрапив під суд, був засуджений до вищої міри покарання і страчений.

Лао вдалося втекти від переслідування. Вона змінила ім'я, поїхала з Хефей і ховалася протягом 20 років. У листопаді 2019 роки її заарештували в місті Сяминь, провінція Фуцзянь. Коли Лао зловили, вона торгувала наручними годинниками в магазинчику, який її знайома відкрила в торговому центрі.

Жінку звинувачують у семи навмисних вбивствах, скоєних між 1996 і 1999 роками, а також у пограбуваннях та викраденні людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії вже вісім років оперативники не можуть знайти небезпечного серійного вбивцю, який жорстоко розправляється з жінками пенсійного віку.

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