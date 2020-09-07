У Китаї зафіксували масові безсимптомні зараження COVID-19

За минулу добу, 6 вересня, в материковій частині Китаю зафіксували 12 завезених випадків активної форми COVID-19. Також у країні зареєстрували 17 пацієнтів із безсимптомним перебігом захворювання.

Як повідомив Державний комітет із питань гігієни та охорони здоров'я КНР, усього в Китаї налічується 329 безсимптомних випадків коронавірусу (97% – завезені).

Приблизно 43% інфікованих, які належать до цієї категорії й перебувають під постійним наглядом лікарів, виявлено в південній провінції Гуандун, 13% – у провінції Фуцзянь (схід), приблизно по 6% – у провінціях Хебей (північ), Сичуань (південний захід) і Шаньдун (схід). Туди періодично прибувають носії вірусу з-за кордону.

За останні 24 години летальних випадків від COVID-19 не зафіксовано, показник смертності становить 5,44% (померли понад 4,6 тис. осіб). У місцевих медичних установах перебувають 180 пацієнтів із коронавірусом (за минулий день одужали 18 осіб), тільки у двох захворювання протікає у важкій формі.

Згідно зі статистикою, в материковій частині Китаю вилікувалися 94,34% хворих. Кількість тих, що заразилися з грудня 2019 року, перевищила 85,1 тис. За останні сім днів виявлено 86 активних випадків (середня динаміка скорочення кількості пацієнтів у лікарнях за тиждень становить приблизно 3,6% на добу).

Органи епідеміологічного контролю КНР успішно відстежують потік пасажирів, які приїжджають з інших країн. За час пандемії вони зареєстрували 2585 інфікованих, які прибули з-за кордону, з них 2408 – одужали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Китаї повідомили про прорив у розробленні вакцини від COVID-19.