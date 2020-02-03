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3 лютого • оновлено в 11:37
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У Китаї за 10 днів побудували лікарню й почали приймати хворих із коронавірусом. Відео

1.3т
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У китайському місті Ухань 3 лютого почала приймати перших пацієнтів тимчасова лікарня, будівництво якої почалося після спалаху нового типу коронавірусу.

Медустанову будували пришвидшеними темпами, починаючи з 23 січня. Про це повідомляє агентство Associated Press (щоб подивитися фото й відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що госпіталь під назвою "Хошеньшань" розрахований на 1 тисячу місць.

Перша тимчасова лікарня в Ухані почала приймати пацієнтів із коронавірусом

Перша тимчасова лікарня в Ухані почала приймати пацієнтів із коронавірусом

У лікарні працюватимуть прибулі в Ухань спеціальні медичні команди з Народно-визвольної армії Китаю.

Водночас другий такий же медзаклад, який теж побудували в цьому місті, почне роботу 6 лютого. У ньому передбачено 1500 ліжко-місць.

Госпіталь "Хошеньшань" розрахований на 1000 місць

Госпіталь "Хошеньшань" розрахований на 1000 місць

apnews.com

Будівництво лікарні для заражених коронавірусом

Будівництво лікарні для заражених коронавірусом

apnews.com

Будівництво лікарні для заражених коронавірусом

Будівництво лікарні для заражених коронавірусом

CGTN

Будівництво лікарні для заражених коронавірусом

Будівництво лікарні для заражених коронавірусом

CGTN

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість жертв смертельного коронавірусу 2019-nCoV станом на ранок 3 лютого досягла 362 осіб. У Китаї загинула 361 людина, ще одна – на Філіппінах.

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Автор
Діна Баронова
Тема
Коронавірус
Місце
Китай Ухань
Тег
вірус
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Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
сколько там xpюкраинский мост в кyeве строят?
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
представим украину на этом месте,сколько было бы с пи,украли.на строительстве
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