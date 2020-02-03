У Китаї за 10 днів побудували лікарню й почали приймати хворих із коронавірусом. Відео

У китайському місті Ухань 3 лютого почала приймати перших пацієнтів тимчасова лікарня, будівництво якої почалося після спалаху нового типу коронавірусу.
Медустанову будували пришвидшеними темпами, починаючи з 23 січня. Про це повідомляє агентство Associated Press (щоб подивитися фото й відео, доскрольте новину до кінця).
Зазначається, що госпіталь під назвою "Хошеньшань" розрахований на 1 тисячу місць.
Перша тимчасова лікарня в Ухані почала приймати пацієнтів із коронавірусом
У лікарні працюватимуть прибулі в Ухань спеціальні медичні команди з Народно-визвольної армії Китаю.
Водночас другий такий же медзаклад, який теж побудували в цьому місті, почне роботу 6 лютого. У ньому передбачено 1500 ліжко-місць.
Госпіталь "Хошеньшань" розрахований на 1000 місць
apnews.com
Будівництво лікарні для заражених коронавірусом
apnews.com
Будівництво лікарні для заражених коронавірусом
CGTN
Будівництво лікарні для заражених коронавірусом
CGTN
#Wuhan 's Huoshenshan Hospital nears completion pic.twitter.com/dQ735L0hxP- CGTN (@CGTNOfficial) January 31, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість жертв смертельного коронавірусу 2019-nCoV станом на ранок 3 лютого досягла 362 осіб. У Китаї загинула 361 людина, ще одна – на Філіппінах.
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