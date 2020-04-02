Кажанів їсти дозволили, а собак і котів заборонять: в Китаї ухвалили несподіване рішення

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3 квітня • оновлено в 02:41
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У Китаї вперше заборонять їсти котів і собак

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Шеньчжень стане першим в Китаї містом, в якому з 1 травня заборонять продавати і споживати котяче і собаче м'ясо.

Рішення ухвалене в рамках боротьби з торгівлею дикими тваринами. Не виключено, що саме через це коронавірус передався від тварини людині, повідомляє ВВС.

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"Собаки і коти встановили з людьми більш близький зв'язок і відносини, ніж інші тварини. Заборона вживання котячого і собачого м'яса є загальноприйнятою практикою в розвинених країнах – так само як в Гонконзі і на Тайвані. Ця заборона відповідає духу людської цивілізації", – сказано в заяві місцевої влади.

За даними Humane Society International, в Азії для вживання в їжу щорічно вбивають 30 мільйонів собак. 10 мільйонів з них, а також 4 мільйони котів доводиться на Китай.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї після початку зняття карантинних заходів через коронавірус на ринках знову почали торгувати кажанами та іншими дикими тваринами.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
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