У Китаї вперше не виявили нових заражених: статистика щодо коронавірусу на 23 травня. Постійно оновлюється

У Китаї, звідки поширився коронавірус, вперше з початку пандемії не виявили жодного випадку зараження за добу.

Станом на 23 травня COVID-19 в світі заразилися вже більше 5 млн чоловік. Найбільше хворих в США – понад 1,6 млн пацієнтів, Бразилія вийшла на друге місце – більше 332 тисяч, в Росії – понад 326 тисяч.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 20 148 осіб. Померли 588 пацієнтів, одужали 6 585.

В антирейтингу за кількістю летальних випадків в лідерах залишаються Великобританія і Італія, а в США вже наблизилися до тривожної позначки в 100 тисяч смертей.

Бразилія вийшла на друге місце в світі за кількістю хворих COVID-19. У країні зафіксовано 330 890 заражених.

Число заражених коронавірусом в США перевищило 1,6 млн.

Головне за 23 травня:

7:24 – У США на людях масово зазнають вакцини від коронавірусу. Експеримент дозволить скоротити 10 років розробки і тестування препарату, повідомляє Reuters. У дослідженнях можуть брати участь від 100 до 150 тисяч чоловік.

6:30 – У Франції запропонували ввести обов'язковий тест на коронавірус раз на місяць замість "паспорта імунітету", який обговорюють в декількох країнах. Експерт Національного центру наукових досліджень Франції Олів'є Госнер вважає, що він є не ефективним, пишуть РИА Новости.

5:20 – Перебування в метро Києва після відновлення його роботи може становити загрозу з точки зору зараження коронавірусом навіть за умови, що пасажири будуть в масках і в рукавичках.

00:14 – Після виходу з карантину серед людей слід очікувати сплеску душевних розладів і невротичних станів. Медик з Ізраїлю порівняв COVID-19 з війною.

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