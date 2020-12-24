У Китаї впав величезний метеорит. Відео

У небі над Китаєм уранці 23 грудня пролетів величезний сяючий метеорит, який потім упав.

Про це повідомило видання LADbible. Інцидент стався в провінції Цинхай, що на північному заході країни.

Об'єкт, який низько летів, яскраво висвітлив небо над містом Юйшу та налякав деяких жителів.

Китайська сейсмологічна служба повідомила, що зафіксувала падіння небесного тіла. На думку вчених, радіус метеорита становить близько одного метра, а його маса – близько десяти тонн.

Місцевий житель Дан Ба сказав, що бачив вогненну кулю, коли вів свою дитину до школи.

"Усе почалося з малого, але за три хвилини стало дуже великим і яскравим", – розповів Ба.

Метеорит також помітили пасажири літака, який летів із Сіаня до Лхаси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Вірменії на півночі країни впав великий метеорит, який встигли зняти на відео. Інцидент стався приблизно о 21:00. Вибух від падіння був таким яскравим, що осяяв нічне небо.