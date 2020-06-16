У Китаї визнали новий спалах COVID-19: частина Пекіна опинилася під замком. Фото

Влада Китаю заблокувала деякі райони Пекіна і ввели обмеження на переміщення громадян, намагаючись стримати новий спалах коронавіруса.

Як пише Daily Mail, у вівторок, 16 червня, в столиці Китаю зафіксували 27 нових випадків зараження інфекцією. За останні п'ять днів кількість нових підтверджених випадків захворювання зросла до 106 (щоб подивитися фото, доскролльте новину до кінця).

Влада заблокували майже 30 міських громад і протестували на коронавірус десятки тисяч громадян.

"Епідемічна ситуація в столиці надзвичайно важка", – заявив на прес-конференції представник адміністрації Пекіна Сюй Хецзянь.

Новий спалах COVID-19 в столиці Китаю Пекіні

Віце-прем'єр країни Сунь Чуньлань закликала столичних чиновників ввести "найсуворіші" заходи, щоб стримати поширення вірусу.

Всесвітня організація охорони здоров'я також заявила про заклопотаність через новий спалах коронавирусной інфекції в столиці Китаю.

Всі криті спортивні і розважальні центри в Пекіні закрили ще в понеділок. Адміністрації багатьох міст по всьому Китаю попередили, що вони будуть ізолювати всіх прибулих зі столиці.

Новий спалах COVID-19 в столиці Китаю Пекіні

Гравці і тренери футбольної команди Суперліги Пекіна пройшли тестування і пішли у відпустку, оскільки їх тренувальний табір знаходиться в тому ж районі міста, де стався спалах.

Національна комісія охорони здоров'я також повідомила про чотири нових випадки інфікування в провінції Хебей, яка знаходиться поруч зі столицею, і один випадок в провінції Сичуань.

Тим часом заступник директора департаменту біології патогенів Уханьского університета Ян Чжаньци заявив, що, на його думку, останній спалах в Пекіні пов'язаний з більш інфекційним штамом вірусу, ніж той, який вражав Ухань на початку пандемії.

Новий спалах COVID-19 в столиці Китаю Пекіні

Вірусолог припустив, що новий штам може бути більш заразним через велику кількість нових випадків інфікування за короткий проміжок часу.

Ян вважає, що, якщо вірус, який поширюється в Пекіні, "відповідає типу вірусу, відібраного на ринку "Сіньфаді", то цілком ймовірно, що він був "імпортований" в Китай з продуктами або людьми з Європи.

Вчений попередив, що нові штами вірусу ускладнюють задачу вакцинації.

"Безсумнівно, різні генотипи вірусу можуть зробити вакцину менш ефективною або навіть неефективною", – сказав він.

Новий спалах COVID-19 в столиці Китаю Пекіні Daily Mail

Новий спалах COVID-19 в столиці Китаю Пекіні Daily Mail

Новий спалах COVID-19 в столиці Китаю Пекіні Daily Mail

Новий спалах COVID-19 в столиці Китаю Пекіні Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, спалах коронавируса на оптовому ринку "Сіньфаді" в Пекіні міг статися через заморожену харчову продукцію з Європи.