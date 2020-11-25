У Китаї виявили нові випадки зараження коронавірусом

Олексій Тітофф Світ 06:10, 25.11.2020 Оновлено: 06:12, 25.11.2020

У Китаї виявили нові випадки зараження коронавірусом (COVID-19). У п'яти осіб була зафіксовано активна форма хвороби.

Як повідомляє National Post, ще у шести осіб зафіксували безсимптомний перебіг захворювання. У Національній комісії охорони здоров'я стани відзначили, що всі нові випадки були завезені з-за кордону, крім двох "безсимптомних" пацієнтів, які заразилися всередині Китаю.

Всього в Китаї на лікуванні залишаються 305 пацієнтів з активною формою COVID-19, стан шістьох з них оцінюється як критичний.

Додамо, що з початку пандемії в Китаї інфікувалося 86 469 осіб. 4634 пацієнта померли, а побороли хворобу – понад 81 тисячі.

Нагадаємо, що в китайському аеропорту пасажири влаштували паніку через спалах COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Китай поборов коронавірус "кодом здоров'я" та запропонував його всьому світу.

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