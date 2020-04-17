Китайський епідеміолог Чжун Наньшань, який очолював зусилля країни в боротьбі з коронавірусом, заявив, що країні треба було всього два тижні, щоб зупинити спалах.

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Про це повідомляє DailyMail. Він зазначив, що Пекіну довелося зупинити десятки клінічних випробувань щодо коронавірусу, тому що "Китай узяв під контроль спалах дуже швидко".

83-річний епідеміолог додав: "У багатьох дослідницьких проєктах планувалося спостерігати лікування, яке застосовується для пацієнтів із COVID-19. Як ви спостерігаєте, коли у вас немає пацієнтів?" – запитав він.

Коментар Чжуна пролунав через те, що Китай піддався жорсткій критиці за приховування інформації про коронавірус і відсутність прозорості щодо епідемії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Великобританія зажадала пояснень від Китаю про те, як коронавірус COVID-19 привів до світової кризи.

Раніше глава Міноборони США Марк Еспер звинуватив Китай у приховуванні інформації про коронавірус. Він заявив, що Пекін міг би надати більше інформації про COVID-19.