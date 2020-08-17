У Китаї видали перший патент на вакцину проти коронавірусу
Державне управління у справах інтелектуальної власності Китаю видало вітчизняному розробнику перший патент на вакцину проти коронавірусу.
Як передає китайський міжнародний новинний телеканал CGTN, патент видали на вакцину з назвою Ad5-nCoV.
Патент отримали Академія військово-медичних наук Народно-визвольної армії і китайська біофармацевтична фірма CanSino Biologics, які розробили вакцину на основі аденовірусного вектора.
Дослідників очолював китайський військовий інфекціоніст Чен Вей. Відзначається, що в разі спалаху масове виробництво вакцини встигнуть запустити найкоротші терміни.
Ad5-nCoV ще в березні стала першою вакциною в Китаї, яку допустили до клінічних досліджень.
Як писав OBOZREVATEL, раніше в Індії також повідомили, що до грудня 2020 року буде готові мінімум 300 мільйонів доз потенційної вакцини проти COVID-19.