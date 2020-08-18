У Китаї видали перший патент на вакцину проти коронавірусу

Державне управління у справах інтелектуальної власності Китаю видало вітчизняному розробнику перший патент на вакцину проти коронавірусу.

Як передає китайський міжнародний новинний телеканал CGTN, патент видали на вакцину з назвою Ad5-nCoV.

Патент отримали Академія військово-медичних наук Народно-визвольної армії і китайська біофармацевтична фірма CanSino Biologics, які розробили вакцину на основі аденовірусного вектора.

Дослідників очолював китайський військовий інфекціоніст Чен Вей. Відзначається, що в разі спалаху масове виробництво вакцини встигнуть запустити найкоротші терміни.

Ad5-nCoV ще в березні стала першою вакциною в Китаї, яку допустили до клінічних досліджень.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Індії також повідомили, що до грудня 2020 року буде готові мінімум 300 мільйонів доз потенційної вакцини проти COVID-19.

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