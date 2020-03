У Китаї від коронавірусу вперше померли діти: вчені заявили про нову загрозу

У Китаї від коронавірусу вперше з моменту фіксування випадків хвороби померли діти – 10-місячний малюк, а також підліток.

Тепер експерти стверджують, нібито це доводить, що не всі молоді люди й діти застраховані від смерті в результаті зараження COVID-19. Про це повідомляє Los Angeles Times.

Зазначається, що немовля протягом чотирьох тижнів страждало від поліорганної недостатності й лише потім у нього виявили коронавірус. Також у малюка була закупорка кишечника. Він помер у середу, 18 березня.

Водночас, за даними китайської дослідницької групи щодо коронавірусу в дітей, всього в країні COVID-19 заражена 171 дитина, троє перебували у важкому стані й потребували інтенсивної терапії, зокрема й 10-місячний малюк.

Медики висловили припущення, що саме цих дітей більш уразливими до коронавірусу зробили супутні хвороби. Так, двоє дітей, серед яких і немовля, мали серйозні проблеми зі здоров'ям: одна лікувалася від лейкемії, друга – хвороби нирок.

Інші ж дослідження Центру контролю за захворюваннями КНР говорять про 2 тис. 143 випадки зараження коронавірусом дітей.

Серед них був 14-річний підліток, який у результаті помер. Однак невідомо, чи були у нього хронічні захворювання, і як інші діти перенесли COVID-19.

Зі свого боку, експерти з медичного наукового видання The New England Journal of Medicine проаналізували, що у понад 4,4% заражених дітей не було симптомів коронавірусу, 51% – мали легкі симптоми (кашель, біль у горлі, нежить, лихоманка, втома). Водночас інші 39% хворіли на пневмонію з кашлем.

"У важких випадках у неповнолітніх спостерігалися висока температура, кашель, проблеми зі шлунком. У критичних випадках виникали дихальна недостатність, шок, запалення мозку і збій у роботі життєво важливих органів", – йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що серед дітей віком до року критичний стан був у 18%. А серед тих, кому виповнилося від шести до 15 років, інфікування легко перенесли лише 7%.

Щоправда, експерти поки не знають, чи могли діти, які не мають симптомів взагалі або їхню легку форму, поширювати коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, всесвітня організація охорони здоров'я не виключила важчого перебігу коронавірусу COVID-19 у дітей. Хоча поки захворювання переноситься ними в легкій формі.

