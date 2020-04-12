У Китаї вчена у перші дні відкрила геном коронавірусу: її змусили мовчати

Влада Китаю змусила мовчати відому світову експертку-вірусологиню після того, як вона розкрила генетичний склад коронавірусу COVID-19.

Як повідомляє Daily Mail, така інформація підтверджує, що влада у Китаї могла зірвати стримування спалаху захворювання, перш ніж воно поширилося по всьому світу.

Зокрема, як пише видання, вірусолог Ши Чженлі після багатьох років проведених в складних експедиціях з пошуку вірусів у сирих печерах, була відкликана в свою лабораторію високого ступеня безпеки в Ухані після того, як у місті почався спалах коронавірусу.

Робота її команди показала, що вірус був пов'язаний з підковоподібними кажанами, виявленими в більш ніж 1000 милях від регіону Юньнань в Китаї.

Після того, як лабораторію, в якій працювала Чженлі, закрили, директор Інституту вірусології Ухані Яньи Ван відправив електронного листа співробітникам і ключовим посадовим особам, в якому їм було наказано не розголошувати інформацію про хворобу.

У березні Чженлі під час онлайн-конференції заявила, що її команда 14 січня виявила, що новий вірус може заразити людей – за шість днів до того, як цей факт був підтверджений офіційним Китаєм. У той же день Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала в Twitter пост на підтримку Китаю, який спростувала передачу вірусу людиною.

Команда Ши опублікувала 23 січня статтю, в якій говориться, що геномна послідовність була на 96 відсотків ідентична іншому вірусу, який вони виявили в підковоподібних кажанів в Юньнані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї почали бити на сполох через різке зростання кількості ввізних випадків коронавірусу з території Росії.