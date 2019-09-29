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29 вересня • оновлено в 14:09
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У Китаї в кривавій аварії загинули 36 осіб: всі деталі

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У Китаї, 28 вересня відбулася ДТП за участю вантажівки і автомобіля, в результаті чого щонайменше 36 осіб загинули, ще 36 отримали поранення.

За даними агентство Sina, аварія трапилася в суботу, 28 вересня, в провінції Цзянсу.

Відомо, що автобус з 69 пасажирами виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою, де в салоні перебувало 3 людини. В результаті аварії 36 пасажирів автобуса загинули на місці.

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Уточнюється, що перед зіткненням у автобуса лопнуло переднє колесо. Рятувальникам вдалося витягти постраждалих, які після були госпіталізовані.

ДТП з автобусом у Китаї

ДТП з автобусом у Китаї

За данними видання, десять осіб отримали серйозні травми. Ще один – був виписаний з лікарні відразу після обстеження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні 24-25 вересня відбулося моторошних аварії, в яких постраждало багато людей. Одна з них – в Запоріжжі, де водій КамАЗа під час руху назад зіткнувся з маршруткою "Рута".

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Місце
Китай
Тег
ДТП
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ой мля тоже мне трагедия кто заметит то их миллиарды
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Артеллерист Моня, какая разница, сколько их, каждый из них человек. У каждого родственники плачут, каждому было больно и страшно. Вот когда ты отбросишь копыта, точно никто не заметит.
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Deuse Sem
Deuse Sem
Артеллерист Моня, ты идиот.
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