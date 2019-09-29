У Китаї в кривавій аварії загинули 36 осіб: всі деталі

У Китаї, 28 вересня відбулася ДТП за участю вантажівки і автомобіля, в результаті чого щонайменше 36 осіб загинули, ще 36 отримали поранення.

За даними агентство Sina, аварія трапилася в суботу, 28 вересня, в провінції Цзянсу.

Відомо, що автобус з 69 пасажирами виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою, де в салоні перебувало 3 людини. В результаті аварії 36 пасажирів автобуса загинули на місці.

Уточнюється, що перед зіткненням у автобуса лопнуло переднє колесо. Рятувальникам вдалося витягти постраждалих, які після були госпіталізовані.

ДТП з автобусом у Китаї

За данними видання, десять осіб отримали серйозні травми. Ще один – був виписаний з лікарні відразу після обстеження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні 24-25 вересня відбулося моторошних аварії, в яких постраждало багато людей. Одна з них – в Запоріжжі, де водій КамАЗа під час руху назад зіткнувся з маршруткою "Рута".

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