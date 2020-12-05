У Китаї у кажанів виявили нові види коронавірусу, які передаються людям, – вірусологиня з Уханя

У Китаї у кажанів знайшли нові види коронавірусу, які здатні передаватися людині.

Про це попередила фахівчиня Уханьского інституту вірусології Ши Чженлі, пише видання The Guardian. Вчена зазначила, що знахідку зробили на південному заході Китаю, проте схожі Sars-CoV-2 віруси були виявлені у тварин і за межами Піднебесної.

"Ми повинні шукати їх не тільки в Китаї, але і в країнах Південної Азії", – сказала вірусологиня.

Водночас Чженлі пояснила, що кажани – це тільки початкові носії коронавірусу. На її думку, проміжною твариною, від якої коронавірус міг передатися людині, був панголін. Адже цих тварин часто завозять контрабандою з інших країн, наприклад, з Індії. Також вона додала, що поки не ясно, як довго Sars-CoV-2 циркулював серед диких звірів.

Її думку підтримав вірусолог з університету Сіднея в Австралії професор Едвард Холмс. Він також згодний, що вірус міг довгий час перебувати в тваринному світі, перш ніж його вдалося виявити.

Вчені припустили, що перше зараження людини могло статися зовсім не в Ухані і навіть не в провінції Хубей.

"Цілком можливо, що початкова подія міжвидової передачі не відбулася в самому Ухані або навколо нього. Можливо, цього навіть не відбулося в провінції Хубей, хоча очевидно, що існує величезна кількість можливих тварин, яких потрібно протестувати, щоб вирішити цю проблему", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї висунули нову версію появи коронавірусу.