У Китаї сполошилися через новий спалах коронавірусу: винуватять Росію

У Китаї за добу зафіксували п'ять нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 в північно-східній провінції Хейлунцзян на кордоні з Російською Федерацією.

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Як повідомляє Reuters, всього 25 квітня лабораторно підтвердили 11 випадків інфікування коронавірусом у Китаї – шість місцевих і п'ять завезених.

Китай побоюється спалаху коронавірусу через РФ pixabay.com

Крім провінції Хейлунцзян, один місцевий випадок зараження стався в південно-східній провінції Гуандун, яка межує з Гонконгом.

При цьому за добу в країні не зареєстровано жодної смерті від COVID-19.

У Китаї зростає заклопотаність у зв'язку з потраплянням коронавірусу з Росії, оскільки через це зростає ризик нового спалаху захворювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Китаю заявила, що посилює заходи прикордонного контролю через те, що з Росії приїжджає багато людей, інфікованих COVID-19.

У Харбіні, адміністративному центрі китайської провінції Хейлунцзян, що межує з РФ, заборонили в'їзд іногородніх жителів через спалах коронавірусу.

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