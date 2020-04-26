Головна Новини
26 квітня • оновлено в 13:20
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

У Китаї сполошилися через новий спалах коронавірусу: винуватять Росію

9.2т
Читати матеріал російською

У Китаї за добу зафіксували п'ять нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 в північно-східній провінції Хейлунцзян на кордоні з Російською Федерацією.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомляє Reuters, всього 25 квітня лабораторно підтвердили 11 випадків інфікування коронавірусом у Китаї – шість місцевих і п'ять завезених.

Китай побоюється спалаху коронавірусу через РФ

Китай побоюється спалаху коронавірусу через РФ

pixabay.com

Крім провінції Хейлунцзян, один місцевий випадок зараження стався в південно-східній провінції Гуандун, яка межує з Гонконгом.

При цьому за добу в країні не зареєстровано жодної смерті від COVID-19.

У Китаї зростає заклопотаність у зв'язку з потраплянням коронавірусу з Росії, оскільки через це зростає ризик нового спалаху захворювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Китаю заявила, що посилює заходи прикордонного контролю через те, що з Росії приїжджає багато людей, інфікованих COVID-19.

У Харбіні, адміністративному центрі китайської провінції Хейлунцзян, що межує з РФ, заборонили в'їзд іногородніх жителів через спалах коронавірусу.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Місце
Китай
Тег
вірус
Поділитися у Facebook
15
Коментарі
6
14
Смішно
15
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Куралесов Вася
Куралесов Вася
тут дырляндийцы говорят шо эта фсе хунта винавата, вот только жрать и за пенсией к ней регулярно ездят, ну то такое...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Маринов Михаил
Маринов Михаил
Да как такое может быть??? По рапортам нашuх офuцuальных лuц u троллеú, в Россuu коронавuрус uмеет малое распространенuе u практuческu побеждён, непонятно только откуда берутся на россuúскuх просторах кuтаúцы с коронавuрусом? Ответ может быть только одuн - Обама продолжает мoчuтьcя в россuúcкux парадных!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
3
Pollak John
Pollak John
Кристина Cтефанова, а что ты вообще могла слышать , вата ?)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Маринов Михаил, по каким таким рапортам коронавирус в России побеждён? Я ни разу ни от кого такого не слышала, зачем врать?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
У ваты нет коронавируса) Китайцы брешут
Показать комментарий полностью
Ответить
3
3
Світ

Коронавірус. Найважливіше

Новини світу

Топпублікації

Топблоги