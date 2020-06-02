У Китаї співробітників фірми за погану роботу покарали поїданням черв'яків. Відео

У Китаї співробітників фірми дизайну інтер'єру покарали за невиконання плану продажів поїданням живих черв'яків.

Це сталося в міському окрузі Біцзе, пише Daily Mail. Відповідне відео журналістам надіслав один із працівників цієї фірми (щоб подивитися його, проскрольте новину до кінця).

На записі видно, що жінка тримає в руках серветку з черв'яком, а друга бере щось, кладе до рота та запиває водою.

Зазначається, що можна було й іншими способами спокутувати свою провину, заплатити штраф у розмірі 500 юанів (близько 2 тисяч гривень) або купити сніданок для всіх колег. Також серед покарань ковтання невеликої живої риби та чистка туалету.

Співробітник фірми уточнив, що поїдання черв'яків як покарання прописано навіть у договорі, який підписували всі працівники.

Влада почала розслідування інциденту, а співробітники фірми почали отримувати погрози від начальства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одеській школі стався скандал через їжу, якою годували учнів. У супі виявили черв'яків.