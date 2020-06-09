Головна Новини
9 червня • оновлено в 12:08
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

У Китаї сказали, коли буде готова вакцина проти коронавірусу

3.5т
Читати матеріал російською

Китай може випустити перші вакцини для "екстреного використання" проти коронавірусу нового типу вже восени 2020 року.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це заявив доктор Чжун Наньшань, призначений керівником щодо боротьби країни з COVID-19. Його слова цитує Daily Mail.

На думку епідеміолога, запропонований спершу британським урядом спосіб боротьби зі смертельною хворобою – шляхом набуття колективного імунітету – вартував занадто багатьох життів. Тому лікар вважає, що пандемію варто долати саме з допомогою масової вакцинації.

У Китаї сказали, коли буде готова вакцина проти коронавірусу

"Країні потрібно, щоб від 60 до 70 відсотків її населення було інфіковано для набуття колективного імунітету. Якщо це так, сім відсотків із них помруть від коронавірусу", – підкреслив доктор Чжун.

Він додав, що такий підхід може призвести до смерті від 30 до 40 мільйонів людей. Щоправда, не уточнив, звідки взяв такі цифри. Та все ж 83-річний експерт щодо COVID-19 у Китаї наполягає на вакцинації населення.

"Деякі з вакцин можуть бути використані в надзвичайних ситуаціях, можливо, до кінця цього року. Ми віримо, що це буде восени або взимку 2020-го", – резюмував доктор Чжун.

Інші китайські вірусологи також заявляють, що їхня країна очолює світові зусилля щодо розроблення вакцин проти COVID-19. Але підкреслюють, що для цього потрібен час – оскільки ліки використовуватимуться для здорових людей, дослідники хочуть переконатися, що вакцина безпечна й ефективна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявив, що вони підготували два мільйони доз вакцини від COVID-19, але чиновники відмовилися коментувати цю інформацію.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Дослідження вчених" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Теми
Дослідження вчених Коронавірус
Місце
Китай
Тег
вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
5
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 27 856.

    Вилікувалися: 12 412. Померли: 810.

  • У світі захворіли більше 7,1 млн осіб, загинули – більше 407 тисяч.

  • У ВООЗ заявили, що ситуація з пандемією коронавірусу в Європі поліпшується, проте в цілому в світі вона стає все гірше.

  • МОЗ назвав регіони України, які не готові до ослаблення карантину.

  • Вчені з'ясували, що кожен п'ятий заражений COVID-19 є суперпоширювачем.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги