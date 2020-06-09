У Китаї сказали, коли буде готова вакцина проти коронавірусу

Китай може випустити перші вакцини для "екстреного використання" проти коронавірусу нового типу вже восени 2020 року.

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Про це заявив доктор Чжун Наньшань, призначений керівником щодо боротьби країни з COVID-19. Його слова цитує Daily Mail.

На думку епідеміолога, запропонований спершу британським урядом спосіб боротьби зі смертельною хворобою – шляхом набуття колективного імунітету – вартував занадто багатьох життів. Тому лікар вважає, що пандемію варто долати саме з допомогою масової вакцинації.

"Країні потрібно, щоб від 60 до 70 відсотків її населення було інфіковано для набуття колективного імунітету. Якщо це так, сім відсотків із них помруть від коронавірусу", – підкреслив доктор Чжун.

Він додав, що такий підхід може призвести до смерті від 30 до 40 мільйонів людей. Щоправда, не уточнив, звідки взяв такі цифри. Та все ж 83-річний експерт щодо COVID-19 у Китаї наполягає на вакцинації населення.

"Деякі з вакцин можуть бути використані в надзвичайних ситуаціях, можливо, до кінця цього року. Ми віримо, що це буде восени або взимку 2020-го", – резюмував доктор Чжун.

Інші китайські вірусологи також заявляють, що їхня країна очолює світові зусилля щодо розроблення вакцин проти COVID-19. Але підкреслюють, що для цього потрібен час – оскільки ліки використовуватимуться для здорових людей, дослідники хочуть переконатися, що вакцина безпечна й ефективна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявив, що вони підготували два мільйони доз вакцини від COVID-19, але чиновники відмовилися коментувати цю інформацію.

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