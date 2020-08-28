У Китаї сім місяців лікували хворого на COVID-19

У місті Гуанчжоу на півдні Китаю з лікарні виписали пацієнта, якого сім місяців лікували від коронавірусної інфекції.

62-річний чоловік був госпіталізований в кінці січня, передає ТАСС. Після погіршення стану здоров'я хворого 9 лютого підключили до апарата екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО) для насичення крові киснем.

У пацієнта також були фонові захворювання, які ускладнювали процес лікування – ожиріння, гіпертонія і проблеми з диханням. Від ЕКМО чоловіка відключили лише 29 травня після появи ознак відновлення організму.

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