У Китаї школярка загинула через рецепт від популярного блогера

У Китаї 14-річна школярка на ім'я Жеже загинула при спробі повторити рецепт приготування попкорна від популярного блогера.

Разом з подругою, 12-річною Сяоюй, дівчинка хотіла зробити попкорн за рецептом Ms Yeah, на канал якої в YouTube підписані мільйони людей. У своєму відеоролику Ms Yeah кладе зерна кукурудзи в бляшанку з-під газованої води, яку потім нагріває за допомогою спиртівки. У дівчаток не було спиртівки, і вони вирішили підпалити спирт в іншій бляшанці. Бляшанка загорілася, а ємність зі спиртом вибухнула, повідомляє Telegram-канал НТВ.

У школярок загорілося волосся і одяг. Жеже отримала опіки 96% тіла, вона померла в лікарні. У Сяоюй опіки 13% тіла, їй буде необхідна пластична операція.

Блогер стверджує, що річ у тому, що дівчатка "порушили технологію", яку вона показувала. Тим не менш, вона видалила ролик з YouTube і погодилася виплатити компенсації родинам школярок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії мобільний телефон вибухнув в руках у семирічної дитини, хлопчик помер.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!