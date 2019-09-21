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22 вересня • оновлено в 02:54
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У Китаї школярка загинула через рецепт від популярного блогера

1.6т Читати матеріал російською

У Китаї 14-річна школярка на ім'я Жеже загинула при спробі повторити рецепт приготування попкорна від популярного блогера.

Разом з подругою, 12-річною Сяоюй, дівчинка хотіла зробити попкорн за рецептом Ms Yeah, на канал якої в YouTube підписані мільйони людей. У своєму відеоролику Ms Yeah кладе зерна кукурудзи в бляшанку з-під газованої води, яку потім нагріває за допомогою спиртівки. У дівчаток не було спиртівки, і вони вирішили підпалити спирт в іншій бляшанці. Бляшанка загорілася, а ємність зі спиртом вибухнула, повідомляє Telegram-канал НТВ.

У школярок загорілося волосся і одяг. Жеже отримала опіки 96% тіла, вона померла в лікарні. У Сяоюй опіки 13% тіла, їй буде необхідна пластична операція.

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У Китаї школярка загинула через рецепт від популярного блогера

Блогер стверджує, що річ у тому, що дівчатка "порушили технологію", яку вона показувала. Тим не менш, вона видалила ролик з YouTube і погодилася виплатити компенсації родинам школярок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії мобільний телефон вибухнув в руках у семирічної дитини, хлопчик помер.

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Місце
Китай
Теги
Youtube блогер
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