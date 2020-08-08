У Китаї ще одна людина померла від чуми: введено підвищений рівень небезпеки

Олексій Тітофф Світ 07:28, 8.08.2020 Оновлено: 07:47, 8.08.2020

У місті Баян-Нур (Китай) зареєстрований летальний випадок через зараження чумою.

Як повідомляє регіональний комітет з питань гігієни та охорони здоров'я в місті до кінця 2020 року ввели підвищений рівень реагування на епідеміологічну небезпеку, передає ТАСС.

Відзначимо, що раніше місцева влада автономного району Внутрішня Монголія, де розташовується Баян-Нур, повідомили, що в іншому місті Баотоу одна людина померла від кишкової форми чуми. Всіх осіб, які контактували з померлим відправили на карантин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Монголії 15-річний підліток помер від зараження бубонною чумою.

Додамо, що в травні 2019 року в Монголії був оголошений карантин через спалах бубонної чуми, від якої загинули двоє осіб.

Також у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що бубонна чума, випадки якої зафіксували в Китаї, притаманна цьому регіону і піддаються лікуванню.

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