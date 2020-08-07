У Китаї розбушувалася чума: введений частковий карантин

Карина Бондаренко Світ 05:58, 7.08.2020

У китайському місті Баотоу заявили, що одна людина померла від кишкової чуми – однієї з чотирьох її форм, що вражає травну систему людини.

Пацієнт помер у неділю, 2 серпня, після відмови системи кровообігу, повідомляє Daily Mail. Влада ізолювала дев'ять осіб, які тісно контактували з покійним і їх контактних осіб.

Всього на карантин помістили 35 осіб, ввели їм профілактичні препарати, а також провели тести полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), які виявляють бактерії, що викликають чуму. Всі їх результати виявилися негативними.

Уряд визнав, що місто зіткнулося з потенційною епідемією чуми серед людей і заблокували регіон.

Відзначається, що в минулому місяці в Китаї також був виявлений випадок бубонної чуми.

Як писав OBOZREVATEL раніше, вірус африканської чуми свиней зафіксували в Красночикойському районі Забайкальського краю Росії.

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