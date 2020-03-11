У Китаї станом на 11 березня зареєстровано 22 нових випадки смерті від пневмонії, спричиненої новим типом коронавірусу COVID-19, і виявлено 24 нових хворих.

Всі останні летальні випадки припадають на провінцію Хубей, яка є епіцентром поширення захворювання, повідомляє Держкомітет охорони здоров'я КНР.

У медустановах Китаю проходять курс лікування понад 16 тис осіб, стан 4,4 тис хворих оцінюється як важкий. У той же час, майже 61 тис осіб одужали і залишили лікарні. Всі тимчасові госпіталі закрили.

У Китаї помітно впав ріст коронавірусу

Загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у материковому Китаї зросла до 80 778 осіб, із них 3158 пацієнтів померли.

Всього в світі захворіли коронавірусом вже більше 118 тисяч осіб, померли більше 4,2 тисяч. Згідно з цими даними, в п'ятірку країн за кількістю підтверджених випадків захворювання входять:

Китай (80 757)

Італія (10 149)

Іран (8 042)

Південна Корея (7 513)

Франція (1 1784)

Іспанія займає шосте місце (1646 випадків), далі йдуть Німеччина (1457) і США (808). Закривають десятку Японія (581) і Нідерланди (382) – ця європейська країна вперше опинилася в топ-10.

Стало відомо також про нові країни, куди пробрався вірус. Перші випадки зараження зафіксували в Болівії: там захворіли 2 особи.

Також коронавірус підтвердили в Туреччині. Заразився громадянин Туреччини, який нещодавно повернувся з Європи. Стан пацієнта оцінили як стабільний, він поміщений у карантин.

У Великобританії коронавірусом заразилася парламентська заступниця міністра охорони здоров'я і соціальних справ Надін Дорріс. Вона самоізолювався після позитивного результату тесту.

На Ямайці зафіксований перший випадок захворювання. Місцева мешканка привезла вірус з Великобританії.

У Китаї помітно впав ріст коронавірусу

Як повідомляв OBOZREVATEL, головнокомандувач збройними силами Польщі Ярослав Міка заразився коронавірусом COVID-2019. Інфекцію він підхопив під час поїздки до Німеччини.

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